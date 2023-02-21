Российский диктатор официально отменил свой указ 2012 года о стремлении РФ сблизиться с ЕС и США.

Российский диктатор Владимир Путин окончательно разорвал внешнеполитические отношения с Западом и объявил о новом курсе дипломатии для России.

В частности, во вторник, 21 февраля, президент РФ отменил свой прошлый указ 2012 года о внешнеполитическом курсе России, который был нацелен на последовательную реализацию Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений с США (СНП), а также на улучшение отношений со странами ЕС, пишет Meduza.

В этот же день Путин подписал новый указ, аргументировав это "глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях", а также национальными интересами России.

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По данным издания, отмена прошлого внешнеполитического курса России означает конец участия Кремля в выполнении ряда других международных обязательств, помимо Договора (СНП). В указе от 2012 года Россией фиксировались обязательства:

создать благоприятные внешние условия для долгосрочного развития;

отстаивать основополагающие принципы Устава ООН, в частности, принципы о развитии дружеских отношений между государствами на основе равноправия, уважения их суверенитета и территориальной целостности;

продолжать искать пути решения вопроса Приднестровья на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы;

продолжать активно расширять взаимодействие с Беларусью в рамках Союзного государства;

активно содействовать становлению частично признанных Абхазии и Южной Осетии как современных демократических государств.

В отношении ЕС прошлый внешнеполитический курс России предполагал совместную работу над созданием единого экономического и человеческого пространства от Атлантического до Тихого океана, развитие единого энергетического комплекса Европы, а также осуществление мер для безвизового режима в при краткосрочных поездках. По поводу партнерства с США в указе также упоминалась работа об усилении сотрудничества и либерализация визового режима.

Также в документе были зафиксированы стремления РФ о стратегическом партнерстве с КНР, Индией и Вьетнамом, а также планы развивать взаимовыгодное сотрудничество с Японией, Кореей, Австралией, Новой Зеландией. В указе также говорилось о намерениях РФ развивать отношения с НАТО в соответствии с "российскими интересами".

Путин решил окончательно отдалить Россию от Запада

Отметим, что в рамках своего сегодняшнего послания к Федеральному собранию российский президент Владимир Путин решил поставить окончательную точку в отношениях с Западом.

Диктатор публично обвинил США и других международных партнеров Украины в том, что они сами спровоцировали РФ начать полномасштабную агрессию против Киева.

Это вызвало соответствующую реакцию со стороны Администрации президента США Джо Байдена. В частности, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что никто не нападает на Россию, а госсекретарь США Энтони Блинкен назвал действия Путина "безответственными".

Как прокомментировал социолог Виктор Небоженко, Путин уже остался один на один в борьбе против Запада: у него закончился запас так называемых "красных линий".

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