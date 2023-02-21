Он отметил, что спич Путина не похож на выступление президента воюющей страны.

Речь президента РФ Владимира Путина 21 февраля была одной из самых длинных речей российского диктатора за последние годы - почти два часа. Политолог Николай Давидюк в эфире 1+1 рассказал, что стало неожиданным во время "спича" президента России.

Так, он обратил внимание на несколько моментов: оккупанты, которые взывают к антиамериканизму, сидят и снимают все на iPhone; не было на этом мероприятии ни главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина, ни главы Чечни Кадырова; министр обороны РФ Шойгу сидел в третьем ряду.

"Тупость и примитивность путинского выступления многих порадовала и шокировала. С другой стороны, ничего понятного, кроме выхода из договора о нераспространении оружия, не было", — говорит Давидюк.

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Он отметил, что спич Путина не похож на выступление президента воюющей страны. "Построили садик - победа, построили 1 км дороги - тоже победа", — охарактеризовал обращение президента РФ политолог. Он напомнил, что Россия "проиграла 300 тысяч человек" (он уточнил, что речь идет о раненых и ликвидированных оккупантах).

Выступление Путина 21.02.2023

Во время выступления с посланием к Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин заявил, что Россия временно приостановила участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений с США (известный также как СНВ-3 или New Start).

"Это они (Запад, — УНИАН.) развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Это они выпустили джина из бутылки, целые регионы погрузили в хаос", — заявил во время обращения к Федсборам Путин.

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