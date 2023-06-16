Он заявил, что его "друзья-евреи" якобы не считают украинского президента евреем.

Российский президент Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского "позором еврейского народа".

В ходе пленарного заседания в рамках Петербургского экономического форума американский политолог Дмитрий Саймс сказал, что на Западе не понимают, как Россия может обвинять украинцев в нацизме, когда президентом Украины стал еврей.

"У меня много друзей евреев с детства. Они говорят, что Зеленский - не еврей, это позор еврейского народа. Это не шутки, не ирония. Ведь на пьедестал почёта в качестве героев Украины возведены неонацисты, последыши Гитлера", - заявил российский диктатор.

Также пропагандисты публикуют еще одну цитату Путина: "Не даю никаких оценок коллегам, никогда не говорю ничего о Зеленском, но вызывает недоумение, как можно поддерживать неонацистское отребье".

Обвинения России в сторону евреев

Напомним, что прошлой весной в одном из интервью глава МИД РФ Лавров сравнил Зеленского с Гитлером. Тогда он заявил, что у Гитлера была "еврейская кровь", а также обвинил самих евреев в антисемитизме.

В начале этого года Лавров сравнил действия Соединенных Штатов Америки и стран Евросоюза с действиями Гитлера, а россиян - с евреями.

Европейский еврейский конгресс назвал его сравнение позорным и призвал принести извинения за это искажение.

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