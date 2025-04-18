У Путина есть еще около двух недель, однако какой будет реакция США - неизвестно.

Неофициальный крайний срок администрации президента США Дональда Трампа по соглашению с Россией о прекращении огня в Украине истекает к концу апреля — без каких-либо обязательств со стороны Кремля. При этом кремлевский диктатор Владимир Путин испытывает терпение Трампа, затягивая переговоры, пишет Axios.

Американский лидер недавно настаивал, что прекращение огня становится всё более вероятным и что ответ от России можно будет услышать уже на этой неделе. Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что Трамп готов полностью прекратить мирные переговоры "в течение нескольких дней".

"Мы не собираемся продолжать летать по всему миру и проводить встречу за встречей, если не видно прогресса", — сказал он. Однако Рубио не обвинил ни одну из сторон и не уточнил, будут ли США вводить санкции, прежде чем выйти из переговоров.

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Кроме того, госсекретарь США, после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, подчеркнул необходимость того, чтобы Россия согласилась на американскую концепцию прекращения огня.

В ответ Кремль заявил, что прогресс уже достигнут, но новых контактов с США на этой неделе не планируется. А спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф после встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным сообщил, что получил более ясное представление о требованиях Путина к мирному урегулированию. Хотя ему и не удалось получить одобрение Путина на 30-дневный план прекращения огня, который Трамп продвигает уже шесть недель как первый шаг к долгосрочному миру. Украина этот план уже поддержала, пишет СМИ.

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Ранее УНИАН сообщал, что, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, в процессе переговоров появились какие-то "интересные вещи", которые дают надежду на позитивный исход.

"Поскольку переговоры продолжаются, я не буду их упреждать, но мы настроены оптимистично и надеемся, что сможем положить конец этой войне, этой очень жестокой войне", - отметил он.

Уиткофф же заявил, что РФ может получить часть оккупированных территорий Украины. Он предположил, что Украину могут меньше волновать те регионы, которые являются русскоязычными. "Когда вы начинаете рассматривать эти пять регионов — Россия заинтересована в них, и, кстати, Украина тоже, — но если часть из них в основном русскоязычные, то, может быть, Украину они могут меньше волновать?" — сказал он.

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