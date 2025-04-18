Он рассказал о деталях переговоров Мелони.

На данный момент Соединенные Штаты Америки оптимистично настроены на возможность прекращения войны Российской Федерации против Украины.

Как передает Reuters, об этом во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Он сказал журналистам, что хочет рассказать ей о "некоторых переговорах" между Россией и Украиной:

"Мы считаем, что даже за последние 24 часа у нас есть несколько интересных вещей, о которых мы можем сообщить. Поскольку переговоры продолжаются, я не буду их упреждать, но мы настроены оптимистично и надеемся, что сможем положить конец этой войне, этой очень жестокой войне".

Мирные переговоры

Напомним, в последнее время президент США Дональд Трамп неоднократно выражал разочарование медленным темпом переговоров, призывая Россию "двигаться вперед" в мирном процессе.

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Вчера он сказал, что Москва должна предоставить свой ответ о готовности к полному прекращению огня уже до конца недели. Впоследствии госсекретарь Марко Рубио предупредил, что в противном случае Вашингтон может вообще выйти из переговоров.

Заявления прозвучали после того, как Рубио и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф посетили Париж и пообщались с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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