Американские чиновники указали, что ожидают значительного прогресса в ближайшее время.

Представители США на встрече в Париже заявили, что они хотят достичь полного прекращения огня в войне Украины с Россией в течение ближайших нескольких недель. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечается, переговоры в Париже, с участием президента Франции Эммануэля Макрона и спецпредставителя США Стива Виткоффа, а также украинских чиновников, были сосредоточены в основном на том, как быстрее перейти к прекращению огня и прочному миру в Украине.

"Американские чиновники указали, что ожидают значительного прогресса в ближайшее время, и участники встречи в четверг согласились работать в этом направлении", - пишет Bloomberg.

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Как отмечает издание, парижская встреча ознаменовала собой последнюю попытку Европы повлиять на исход переговоров, продемонстрировав, что вместе с Киевом они полностью поддерживают усилия США по прекращению войны и что Россия должна доказать серьезность своих намерений в переговорах о прекращении огня.

"Европейские чиновники также хотели узнать, какие действия рассматривает администрация Трампа, если не получит прогресса от Путина, и они хотели убедить Вашингтон в необходимости ужесточить свою позицию в отношении Москвы, в том числе посредством "масштабного" пакета санкций, о рассмотрении которого Трамп ранее упоминал, отметил один из собеседников издания.

Как отметил Елисейский дворец, после этой встречи советники по национальной безопасности и переговорщики из Германии, Франции, США и Великобритании снова соберутся в Лондоне на следующей неделе, чтобы продолжить свои обсуждения.

Встреча в Париже - новости

17 апреля в Париже состоялась встреча французского президента Эммануэля Макрона с государственным секретарем США Марко Рубио и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Стороны говорили об Украине, таможенных тарифах и Ближнем Востоке.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что состоялись встречи делегаций Украины и США, а также представителей стран-участниц "коалиции желающих". По его словам, состоялась дискуссия о путях к полному прекращению огня и дальнейшего процесса достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

Также стало известно, что 17 апреля госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Отмечается, что стороны говорили о войне в Украине – в частности, о встрече американской команды с представителями Украины и европейскими союзниками в Париже.

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