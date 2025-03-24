СМИ сообщает, что Россия ведет сразу два переговорных процесса - об отношениях с США и о войне в Украине. Первый для них важнее.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сосредоточен на том, чтобы остановить войну в Украине "как можно скорее", однако для кремлевского диктатора Путина переговоры о прекращении огня — лишь инструмент для достижения гораздо более широких целей, пишет The New York Times.

Россия и США готовятся к "технической" встрече в Саудовской Аравии, 24 марта, в ходе которой будут обговариваться детали частичного прекращения огня, которое предполагает прекращение атак на энергетические объекты и корабли в Черном море. Украина заявляет, что готова к полному перемирию, но Путин ясно дал понять, что сначала потребует ряд серьезных уступок.

"Вывод: Кремль, похоже, намерен извлечь максимум выгоды из стремления Трампа заключить мирное соглашение по Украине, затягивая процесс переговоров. С точки зрения Москвы, улучшение отношений с Вашингтоном сулит как экономические, так и геополитические выгоды — и это может произойти, даже если российские ракеты продолжат обстреливать Украину", - говорится в материале.

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В частности, сообщается, что Кремль рассматривает переговоры по Украине и по американо-российским отношениям как два отдельных процесса. Путин по-прежнему стремится к победе в Украине, но в то же время "поддерживает усилия Трампа по перемирию", чтобы воспользоваться преимуществами потепления отношений с Вашингтоном.

Первый зампредседателя Комитета по международным делам РФ Вячеслав Никонов заявил, что Трамп и Путин разрабатывают "двустороннюю повестку", которая "не связана с Украиной".

"Украина идет своим чередом. Наступление продолжается. Но я думаю, что для Путина отношения с Америкой важнее, чем вопрос Украины сам по себе", — добавил он. СМИ пишет, что, судя по всему, Россия рассчитывает, что взаимодействие с Трампом может принести экономические выгоды, вплоть до поставок запчастей для российских самолетов Boeing, и "геополитические достижения", такие как сокращение военного присутствия НАТО в Европе.

Остается вопрос: воспользуется ли Трамп этими ожиданиями как рычагом для получения более выгодных условий для Украины, и не потеряет ли он в какой-то момент терпение к Путину. Что касается Украины, кремлевский диктатор не собирается отказываться от своих ключевых требований. Однако, что касается миротворческого контингента, Россия "могла бы принять" миссию ООН, если в ее состав не будут входить войска стран НАТО.

Другие новости в контексте попыток закончить войну

Ранее УНИАН сообщал, почему Трампу трудно добиться быстрого окончания войны в Украине. Он много раз подчеркивал, что сможет сделать это за 24 часа. Однако реальность совсем иная. Президент США столкнулся с рядом проблем.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для нашей страны является "красной линией" вопрос оккупированных территорий. Украина никогда не признает их российскими.

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