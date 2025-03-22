Все эти причины накладываются одна на одну из-за чего ситуация практически не сдвигается с места.

Президент США Дональд Трамп много раз подчеркивал, что может быстро закончить войну в Украине. Он давал себе всего 24 часа для решения этой задачи. Однако прошло уже больше двух месяцев с момента инаугурации.

Возможно, в Белом доме начинают осознавать, что попытки положить конец полномасштабному вторжению России в Украину займут больше времени, пишет BBC. При этом СМИ назвало сразу несколько причин, почему прогресс оказался медленнее, чем ожидала команда Трампа.

Дипломатия "один на один" не сработала

Трамп верил в силу личных переговоров и считал, что любую международную проблему можно решить, если он сядет за стол с другим лидером и договорится. Трамп впервые поговорил с кремлевским диктатором Владимиром Путиным 12 февраля, и этот полуторачасовой разговор он описал как "очень продуктивный". Затем лидеры снова общались 18 марта.

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Однако очевидно, что эти телефонные разговоры не помогли добиться немедленного 30-дневного промежуточного перемирия, на котором настаивал Трамп. Единственная реальная уступка, которую он смог получить от Путина, — обещание прекратить атаки на украинские объекты энергетической инфраструктуры. Однако Россия нарушила это обязательство всего через несколько часов после звонка.

Путин не торопится

Сообщается, что лидер Кремля дал понять, что не собирается действовать в спешке. Впервые он публично прокомментировал переговоры лишь через месяц после телефонного разговора с Трампом.

Путин четко дал понять, что категорически против двухэтапной стратегии США, предполагающей сначала достижение временного перемирия, а затем обсуждение долгосрочного урегулирования. Вместо этого он настаивает на том, что любые переговоры должны начинаться с обсуждения "корневых причин войны" — его опасений по поводу расширения НАТО и самого существования Украины как независимого государства, что он считает угрозой безопасности России.

Кроме того, он изложил перечень вопросов и условий, которые, по его мнению, должны быть выполнены до подписания какого-либо соглашения.

Ставка на давление на Украину оказалась ошибочной

Белый дом решил, что главной преградой на пути к миру является президент Украины Владимир Зеленский. Западные дипломаты признают, что украинское правительство долго не осознавало, насколько сильно изменился мир с приходом Трампа.

Однако давление Вашингтона на Киев привело к известной конфронтации в Овальном кабинете, что ухудшило трансатлантические отношения, вызвав разногласия между США и Европой. Тем временем Владимир Путин спокойно наблюдал за ситуацией, выжидая удобного момента.

"Сложность" войны в Украине

В материале говорится, что конфликт сам по себе невероятно сложен, что затрудняет его урегулирование. Первоначально Украина предлагала промежуточное перемирие в воздухе и на море, полагая, что за его соблюдением будет проще следить.

Однако на прошлой неделе в ходе переговоров в Джидде США настояли, чтобы перемирие распространялось и на всю 1200-километровую линию фронта на востоке Украины. Это мгновенно усложнило логистику его мониторинга. Путин сразу же отверг этот вариант.

Но даже его согласие на более скромное предложение — прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру — вызвало дополнительные сложности. Именно обсуждение деталей этого предложения займет большую часть технических переговоров, которые должны состояться в Саудовской Аравии.

Военные и энергетические эксперты будут составлять списки объектов, подлежащих защите, и определять, какие системы вооружений не должны использоваться. Сложность усугубляется еще и тем, что Украина и Россия не ведут прямых переговоров. Вместо этого они взаимодействуют с США, которые играют роль посредника. Это также замедляет процесс.

Фокус на экономических выгодах отвлек от прекращения боевых действий

Администрация Трампа уделяла много внимания возможным экономическим преимуществам перемирия, что отвлекло внимание от главной задачи — остановки войны.

Президент США активно продвигал рамочное соглашение, которое дало бы американским компаниям доступ к украинским полезным ископаемым. Некоторые видели в этом инвестиции в будущее Украины, другие — попытку США извлечь выгоду из ее природных ресурсов.

Зеленский изначально настаивал, что соглашение возможно только при наличии гарантий безопасности от США для защиты Украины от будущей российской агрессии. Однако Белый дом отказался, заявив, что присутствие американских горнодобывающих компаний и их сотрудников само по себе будет сдерживающим фактором. "В итоге Зеленский уступил и согласился на сделку без гарантий безопасности", - пишет издание.

Тем не менее США до сих пор не подписали соглашение, стремясь добиться более выгодных условий, возможно, включая доступ или даже владение украинскими атомными электростанциями.

Другие новости в контексте попыток закончить войну

Ранее УНИАН сообщал, что спецпредставитель Трампа очертил будущее оккупированных территорий Украины. "Я думаю, что самая большая проблема в этом конфликте - Крым и четыре региона - Донбасс, Луганск и еще два других. Они русскоязычные, были референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразило желание быть под российским руководством", - заявил Стив Уиткофф.

Кроме того, за разговорами "о мире" у Трампа и Путина одна цель - уничтожить Украину, считает польский журналист Адам Михник. По его словам, Чемберлен и Гитлер тоже говорили о мире...

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