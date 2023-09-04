Предварительные переговоры между дипломатами двух стран в Москве завершились без видимого прогресса.

В понедельник, 4 сентября, президент страны-агрессора Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган должны начать двусторонние переговоры в российском городе Сочи.

Как пишет The New York Times, встреча происходит на фоне международных призывов возобновить Черноморскую зерновую инициативу ("зерновое соглашение"), позволявшую Украине экспортировать продовольствие по Черному морю в условиях полномасштабной войны.

Также о встрече было объявлено после того, как в четверг, 31 августа, переговоры между дипломатами двух стран в Москве завершились без видимого прогресса.

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Ожидается, что помимо "зернового соглашения" двое лидеров также обсудят предложение по строительству газораспределительного хаба в Турции, который Россия могла бы использовать для перенаправления своего экспортного газа. Создание газового хаба в Турции позволило бы России получить посредника, через которого она смогла бы торговать газом с Европой.

Интересно, что местом встречи снова стал российский черноморский курорт – как и в августе 2022 года, когда Эрдоган и Путин встречались вскоре после того, как истек срок действия первоначального соглашения по экспорту зерна.

Встреча Эрдогана и Путина в Сочи - это надо знать

16 августа стало известно, что российский диктатор Владимир Путин и президент Турции и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в скором времени.

В конце концов стало известно, что встреча состоится уже в сентябре – до пятницы, 8 сентября. Ожидалось, что они будут обсуждать, среди прочего, важные вопросы перед встречей группы G20, которая состоится в Индии. Путин уже предупредил, что не будет присутствовать на саммите лично.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба расценивает встречу лидера Турции с Путиным как последний шанс для Украины восстановить "зерновую инициативу".

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