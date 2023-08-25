Президент России, объявленный в международный розыск за совершение военных преступлений, снова не рискнул покинуть подконтрольную себе территорию.

Ранее побоявшийся ехать на саммит БРИКС в ЮАР, президент России Владимир Путин не поедет также и на саммит G-20, который состоится в Индии. Якобы потому, что сейчас он слишком сосредоточен на войне с Украиной. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге, пишет "РИА Новости".

"Путин не планирует поездку на саммит G20 в Индию. Главный акцент сейчас – специальная военная операция", – сказал Песков.

Издание "База" со ссылкой на источники в Администрации президента пишет, что российскую делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Саммит G20 в Индии

18-й саммит глав государств и правительств так называемой "Группы двадцати" состоится 9–10 сентября в Нью-Дели. В прошлом году такое мероприятие принимала у себя Индонезия. Тогда российскую делегацию тоже возглавил Сергей Лавров.

В прошлом году саммит G20 был в основном посвящен теме российской агрессии против Украины. Президент Индонезии позвал на саммит и Владимира Зеленского, и Владимира Путина, но в итоге, не поехали ни один, ни второй. Однако Зеленский выступил на саммите по видеосвязи.

На нынешний саммит в Нью-Дели не пригласили представителей Украины, хотя участие России не оспаривается. Глава индийского МИД в середине августа объяснял это тем, что на саммите обсуждаются вопросы экономического развития, а для решения вопросов безопасности, т.е. российской агрессии против Украины, есть Совет Безопасности ООН.

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