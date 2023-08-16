Дата проведения мероприятия еще согласовывается, узнали журналисты.

Российский диктатор Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в последний день августа.

Возможная дата встречи Путина и Эрдогана - четверг, 31 августа, сообщает SHOT в Telegram, ссылаясь на сведения источника. По словам собеседника, именно эта дата сейчас согласовывается для проведения мероприятия, но остались некоторые моменты.

"…встреча Путина и Эрдогана может состояться 31 августа", - поделился источник.

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Пресс-служба администрации Эрдогана сообщила, что турецкая сторона пока не располагает конкретной информацией о возможной встрече лидера Турции с диктатором РФ 31 числа, пишет ТАСС в Telegram.

Владимир Путин может посетить Турцию - что сообщалось о визите

В июле Реджеп Эрдоган встретился с приехавшим в Турцию президентом Владимиром Зеленским и на совместной пресс-конференции заявил, что настаивает на продлении действия зернового соглашения. Также турецкий лидер сказал, что в августе ожидает приезда диктатора.

Потом в Кремле сказали, что Путин и Эрдоган могут пообщаться. Стоит отметит, что РФ сорвала продление зернового соглашения, срок действия которого истекал в середине июля.

Турецкие СМИ 14 августа писали, что диктатор "в ближайшие дни" посетит Турцию. Журналисты добавили, что дипломатия восстановлена для того, чтобы возродить зерновое соглашение.

Справка УНИАН. Зерновая сделка стала необходимой после того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, и наши черноморские порты не могли нормально работать. Из-за этого украинское государство не могло экспортировать продовольство, в том числе зерно.

Летом 2022 года при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций подписано соглашение, которое предусматривало возобновление экспорта зерновых через порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Российская сторона не раз мешала работе зернового коридора, а также грозилась сорвать договор, поскольку якобы не выполнялись ее условия.

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