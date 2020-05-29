Протесты в США: группу журналистов арестовали в прямом эфире (видео)

Позже телеканал CNN получил извинения от губернатора штата Миннесота за этот инцидент.

Съемочную группу телеканала CNN арестовали во время прямого эфира из американского города Миннеаполис, жители которого бунтуют из-за смерти чернокожего.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

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Журналист Омар Хименес и его команда вышли в эфир программы «Новый день» для освещения акции протеста. Находясь в эпицентре столкновений, Хименес представился журналистом и выразил готовность отойти вместе со своей командой туда, куда им скажет полиция.

Вместо этого журналист, продюсер и оператор были арестованы, при этом на Хименеса были надеты наручники. Позже телеканал CNN получил извинения от губернатора штата Миннесота за этот инцидент. Корреспондент и съемочная группа были отпущены на свободу.

Как сообщал УНИАН, протесты в Миннеаполисе и других городах США начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб во время задержания белыми офицерами полиции. Один из полицейских стал коленом ему на горло. При этом он не реагировал на жалобы задержанного, что ему трудно дышать. Смерть Флойда стала причиной начала мирных протестов. После того, как полиция попыталась в среду разогнать толпу, началось насилие.

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