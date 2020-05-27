Американцы вышли на протесты против полиции после смерти задержанного (фото)
Сотни людей заполонили улицы Миннеаполиса в США, чтобы наказать виновников убийства темнокожего американца Джорджа Флойда, который умер во время задержания копами.
Об этом сообщает CNN.
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Акции протеста вспыхнули в американском городе через 24 часа после огласки о преступлении полиции. Джорджа Флойда задержали якобы за намерение воспользоваться фальшивыми деньгами.
На одном из видео, опубликованных местными СМИ, видно, как коп прижимает коленом шею Флойда к земле, однако тот сопротивляется и просит ослабить ногу. Вследствие роковой схватки мужчина задохнулся.
Полиция уже уволилила четырех полицейских и расследует обстоятельства трагедии. Впрочем, жителей Миннеаполиса такой ответ со стороны правоохранителей не успокоил – и уже через 24 часа они вышли с протестами на улицы.
«Мы здесь, чтобы дать им понять, что с этим не мирятся. Если они продолжат нас убивать, будут серьезные последствия», – объяснил журналистам один из участников акции.
Как сообщал УНИАН, в Гонконге вспыхнули новые антиправительственные протесты на фоне пандемии COVID-19.
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