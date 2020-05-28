New York Times: Миннеаполис в огне после смерти афро-американца во время ареста (фото)

Полиция утверждает, что Джордж Флойд сопротивлялся, но видео с камер наблюдения показывает, что он молил о помощи, пока офицер его душил.

Волна насильственных протестов вспыхнула по всему югу Миннеаполиса. Полиция начала стрелять слезоточивым газом и резиновыми пулями в людей, которые поджигали здания и грабили магазины. Хаос начался после протестов, вызванных смертью афро-американца Джорджа Флойда, пока он был под стражей в полиции.

Как пишет New York Times, 46-летний Флойд умер в понедельник после того, как на него надел наручники и прижал к земле белый офицер полиции. Полицейский несколько минут давил коленом на горло мужчины. На видео задержания слышно, как Флойд говорит: "Я не могу дышать". Ролик разошелся в сети, после чего в Миннеаполисе и по всей территории США начались протесты.

"Они казнили моего брата средь бела дня", - сказала заплаканная сестра погибшего Филонис Флойд в эфире CNN.

"Я устала смотреть, как черные люди умирают", - добавила она.

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Четырех офицеров полиции, которые участвовали в аресте, уволили из Отделения полиции Миннеаполиса. ФБР присоединилось к расследованию смерти Флойда. Мэр города призвал арестовать и предъявить обвинения против полицейского, который душил коленом погибшего. В отличие от первого дня протестов, когда тысячи людей мирно вышли на улицы, сегодня полиция сообщает о распространенных случаях гражданского неповиновения, ограблениях и многочисленных поджогах.

Мэр города Джейкоб Фрей в сообщении на своей странице в Twitter попросил людей не выходить из дома.

"Миннеаполис, мы не можем позволить одной трагедии породить другие трагедии. Пожалуйста, помогите нам сохранить мир. Оставайтесь в безопасности и покиньте опасные районы", - призвал он.

В полиции рассказали, что в ходе протестов одного человека застрелили. Это произошло во время попытки ограбления ломбарда, когда владелец открыл огонь. Мужчина был ранен и впоследствии скончался в больнице. New York Times напоминает, что демонстранты начали собираться во второй половине дня в среду возле Третьего отделения полиции. Но вечером полицейские попытались разогнать толпу, используя шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Ночью еще больше людей заполнили улицы, а вскоре после того вспыхнули пожары. На фото с Миннеаполиса видно, как горит по крайней мере один офис, магазин автомобильных запчастей, а люди выносят товары из другого магазина неподалеку. Местная газета The Minneapolis Star Tribune сообщает, что магазин сети Target and Cub Foods на углу улицы Ист-Лейк и Хиавата авеню был разграблен, так же как и алкогольная лавка.

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Смерть Флойда произошла вскоре после убийства 25-летнего афро-американца Ахмада Арбери, которого преследовали и застрелили двое белых мужчин в штате Джорджия. Гибель обоих сравнивают с другими громкими убийствами афро-американцев включительно с Эриком Карнером, Филандо Кастил и Майклом Брауном. Губернатор штата Миннесота Тим Валц призвал демонстрантов выражать свой протест мирно и безопасно, заверив, что он лично продвигает "полное, честное и широкое расследование, которое приблизит нас всех к справедливости".

История гибели Флойда рассматривается в контексте более широкой закономерности катастрофических контактов афро-американцев и правоохранителей, о чем говорили правозащитные организации. Смерть мужчины усилила напряжение между членами местной общины и полицейскими Миннеаполиса, которых более 800. Сестра погибшего Бриджит Флойд в эфире NBC призвала установить справедливость.

"Я хотела бы, что бы этим офицерам предъявили обвинения в убийстве, потому что это именно то, что они сделали", - сказала она.

"Я не хочу, чтобы протесты были лишь шоу. Я хочу увидеть действия. Это точно было убийство. Мы хотим увидеть арест, мы хотим увидеть обвинения. Мы хотим, чтобы их осудили за содеянное", - сказала двоюродная сестра Флойда Тара Браун.

В полиции Миннеаполиса сказали, что расследовали дело о фальсификате в южной части города, когда возник конфликт с мужчиной, который сидел в синей машине. Это и был Флойд.

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"Ему приказали выйти из машины. Когда он это сделал, он начал оказывать физическое сопротивление офицерам полиции. Офицеры смогли надеть наручники на него и заметили, что он страдает от медицинских проблем", - говорится в заявлении полиции.

Но видео с камер наблюдения неподалеку, а также показания прохожих не подтвердили историю о сопротивлении со стороны Флойда. Вместо этого они доказывают, что он умолял их о помощи, когда они повалили его на землю, а один офицер стал коленом на его горло.

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