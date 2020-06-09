Был в ярости: Трамп хотел уволить главу Пентагона из-за отказа вывести армию на улицы

От принятия такого решения Трампа отговорили его советники.

Президент Трамп на прошлой неделе был в шаге от того, чтобы уволить главу Пентагона Марка Эспера из-за разногласий по поводу использования американских военных для подавления протестов и беспорядков внутри страны.

Об этом пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на нескольких чиновиков.

По их словам, от принятия такого решения Трампа отговорили его советники.

Как сообщили чиновники, американский лидер «был в ярости» на министра обороны из-за того, что тот не поддержал его намерение использовать действующие войска для подавления протестов и беспорядков в Вашингтоне, Миннеаполисе, а также других городах и штатах.

Ранее стало известно, что глава Пентагона испортил отношения с Белым домом, в частности с Трампом, после того как выступил против использования закона о восстаниях для подавления беспорядков в США.

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Как сообщал УНИАН, Демонстрации в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе во время задержания его полицией. Применение силы правоохранителями привело к удушению и смерти Флойда.

Его гибель вызвала протесты как в Миннеаполисе, так в и других городах США, переросшие в массовые беспорядки и погромы.

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