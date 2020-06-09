New York Times: Россия цепляется за убийство Флойда как за доказательство лицемерия США

Пропаганда Москвы даже возродила старые утверждения об американском расизме со времен Холодной войны, чтобы снова использовать его как способ отрицать любую западную критику.

Беспорядки в США служат двум целям Кремля: отрицать критикую его собственных нарушений и подчеркнуть старое утверждение, что протесты вызывают хаос.

Об этом пишет New York Times, напоминая, что Россия десятилетиями страдала от американской критики за нарушение прав человека. Теперь у нее появилась возможность отплатить той же монетой. Лояльный к Кремлю лидер Чечни Рамзан Кадыров, который попал под санкции США за жестокие пытки и убийства без суда и следствия, на прошлой неделе заявил, что жестокость американской полиции заставила его "ужаснуться".

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Российский МИД, в свою очередь, бросился оплакивать "настоящую трагедию, американскую трагедию" и требовать, чтобы Вашингтон занимался защитой прав своих граждан вместо постоянных поисков нарушений в России.

"Прибегая к мерам по предотвращению мародерства и других незаконных действий, власть должна не нарушать права американцев на мирный протест", - заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

А перед тем, выступая во время ток-шоу на телевидении, Захарова сказала, что из-за нынешнего хаоса США "просто не могут предъявлять претензии другим в ближайшие годы". Ведущий Владимир Соловьев предложил, чтобы Россия почтила память афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейского в Миннеаполисе, создав черный список американских чиновников, виновных в нарушении прав человека. Ведь именно так поступили США в 2009 году после убийства юриста Сергея Магнитского в московской тюрьме.

Эксперт по российско-американских отношениям в Европейском университете в Санкт-Петербурге Иван Курилла сказал, что российская власть "наслаждалась" возможностями, которые обеспечили им беспорядки в США, чтобы распространять свою пропаганду. По словам эксперта, события на американских улицах и порой агрессивная реакция правоохранителей послужили двум важным целям Кремля.

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Во-первых, они помогли отрицать критику в адрес российских служб безопасности. А во-вторых, все видео пожаров и мародерства помогли усилить одно из любимых утверждений Кремля: что протесты включительно с мирными неизбежно приводят к насилию и беспорядкам. Поэтому нужно их душить в зародыше, как это было сделано в Москве прошлым летом, когда российская полиция грубой силой разгоняла мирные собрания оппонентов президента Владимира Путина.

"Позиция Кремля в том, что мирные протесты всегда перерастают в бунты. Они хотят изобразить всех мирных демонстрантов как преступников. Именно поэтому они и используют все эти картинки из США", - сказал Курилла, указывая на то, как государственное телевидение России освещает события в США.

Также российские телеканалы часто показывают видео жестокой гибели Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе. Эксперт по российским спецслужбам Марк Галеотти рассказал New York Times, что следил за каналами в Telegram, которые используют российские правоохранители. Он обнаружил, что эти каналы заполнены выражением ужаса от поведения американской полиции". Галеотти добавил, что российские полицейские не против жестокости. Но они "шокированы жестокостью, которая выходит за рамки пользы и необходимости".

Убийство Флойда и сцены полицейской агрессии против мирных американских демонстрантов и журналистов, особенно тех, чей цвет кожи не белый, также дал новую жизнь и легитимизировал старую российскую критику в адрес США, которая появилась в первые годы существования СССР. Критика американского расизма стала настолько большой частью советской пропаганды, что фраза: "Зато вы негров вешаете", - часто использовалась в СССР как официальный ответ на посягательство Запада на моральное превосходство во времена Холодной войны. И некоторые афроамериканские интеллектуалы с радостью сравнивали советские отношения между разными расами с тем, что они знали в Америке. Писатель и социальный активист Ленгстон Хьюз восхвалял СССР во время поездки в страну в разгар жестокого правления Иосифа Сталина в начале 1930-х годов, когда Кремль устроил искусственный голод в Украине, убив миллионы людей.

"Наконец я увидел страну, где черные люди имеют все возможности", - писал Хьюз.

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Противопоставляя часто открыто расистское отношение к афроамериканцам в США с тем, как советская власть хорошо приняла его в качестве гостя, он написал небольшую книгу. Ее опубликовали в Москве с заголовком: "Негритянский взгляд на советскую Центральную Азию". В ней Хьюз хвалил то, что считал отсутствием расизма. Другие же потеряли веру в то, что коммунизм был решением проблемы. Ричард Райт в 1933 году присоединился к Компартии США, которую финансировала Москва. Он верил, что СССР работает над искоренением расизма. Райт вышел из состава политической силы после того, как белые члены партии отозвали предложение о его поселении, узнав, что он афроамериканец.

Сейчас чиновники России в основном избегают злорадства над агонией Америки. Но они пользуются возможностью требовать, чтобы американская сторона перестала критиковать Москву за ее нарушение.

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"Я смотрю с ужасом на ситуацию в США, где власть грубо нарушает права простых граждан", - сказал Кадыров, ответственный за жестокие погромы против гомосексуальных граждан своей республики.

"Офицеры полиции ввели закон Линча на улицах Америки", - добавил он.

Отметив, что вид беспорядков в США не приносит ей "удовольствие", Захарова поставила под сомнение претензии Вашингтона на роль лидера по правам человека.

"О каком лидерстве США в этом направлении может идти речь после того, что мы увидели, после действий полиции, действий против журналистов", - сказала она.

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