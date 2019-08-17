В Москве проходит очередная серия акций протеста (фото, видео)

Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа.

В центре российской столицы Москвы на проспекте Сахарова начался митинг партии КПРФ за честные выборы. Параллельно, на Бульварном кольце в 14 часов началась серия одиночных пикетов в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и подозреваемых в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

Митинг на проспекте Сахарова, организованный коммунистической партией и согласован с властями. По состоянию на 12 часов по Москве на него пришли около 3 тысяч человек. На акции выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который ранее заявлял, что несогласованная с властями акция 27 июля была "оскалом оранжевой проказы".

Акция на Бульварном кольце организована муниципальными депутатами Ильей Азаром, Андреем Моревым и Еленой Филиной. Серия одиночных пикетов запланирована возле памятников Высоцкому на Страстном бульваре, Шухову на Сретенском бульваре и Крупской на площади Сретенским воротам.

Первый пикет у памятника Шухову. Видео: Богдан Бакалейко / Дождь pic.twitter.com/xgXQn5eOxy — Телеканал Дождь (@tvrain) August 17, 2019

По этому маршруту депутаты планировали провести марш к митингу коммунистов на Сахарова, но мэрия им в этом отказала. После этого организаторы пытались согласовать массовые пикеты по маршруту, но чиновники не согласились и на это.

Одиночные пикеты не требуют согласования с властями, однако иногда полиция задерживает их участников, придумывая для этого другие обоснования.

Не знаю, чья колонка, но музыку выбрали под полицейских, кажется. pic.twitter.com/WwA5WOQS0o — Tania Felgengauer (@t_felg) August 17, 2019

Акции оппозиции в центре Москвы за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму продолжаются с июля. После акции 27 июля СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Это решение раскритиковали правозащитники и политические эксперты.