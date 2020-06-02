Столкновения в США: судмедэксперты назвали причину смерти Джорджа Флойда

Специалисты установили, что смерть темнокожего американца наступила в результате сдавливания шеи.

Судмедэксперты в США признали, что смерть Джорджа Флойда - убийство.

"Остановка сердечно-легочной деятельности произошла в результате сдавливания шеи и способов усмирения, примененных органами правопорядка", - говорится в результатах вскрытия Флойда, передает DW.

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В документе гибель мужчины квалифицируется как убийство. В то же время в отчете указано, что здесь это понятие не является юридическим определением "вины или намерения" - дать правовую оценку должны судебные органы.

Ранее были обнародованы результаты вскрытия, проведенного по заказу семьи Флойда. Медики установили, что смерть наступила в результате "удушения в связи с продолжительным давлением" на шею и спину мужчины.

Как сообщал ранее УНИАН, смерть Джорджа Флойда, которого при задержании 25 мая почти десять минут душил коленом полицейский, вызвала волну протестов не только в США, но и в других странах мира. Мирные демонстрации прошли в Германии и Великобритании.

Ожидается, что похороны афроамериканца пройдут в Миннеаполисе 4 июня.

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