TIME: Армия США боится, что Трамп использует ее против людей на улицах

Американский президент нередко использовал армию в своих политических целях, и военные не хотят, чтобы он сделал это снова.

Вскоре после того, как президент Дональд Трамп "поднял всех по тревоге" в понедельник, пообещав, что военные и правоохранители США подавлят протестное движение по его приказу, армия действительно была мобилизована.

Многочисленные грузовые самолеты с солдатами и обеспечением на борту вылетели из Северной Каролины и Нью-Йорка в направлении американской столицы. Бойцы Национальной гвардии тоже на бронемашинах с грохотом прибыли на определенные позиции возле Вашингтона. А вертолеты UH-60 Black Hawk и UH-72 Lakota начали летать чуть выше деревьев на столичных улицах, направляя мощные потоки воздуха, грязи и выхлопных газов в напуганную толпу внизу. Об этом пишет TIME.

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Демонстрация силы в начале недели, вероятно, ставила целью показать, что Трамп контролирует ситуацию в Вашингтоне. Но побочным эффектом стало раздражение многих действующих и бывших военных командиров желанием президента США выставить национальные Вооруженные силы как способ подавления внутренних потрясений.

"Больше всего вызывает тревогу то, что Трамп вновь использует Вооруженные силы для личных целей, а не в интересах страны, и ставит под угрозу давнюю внепартийную репутацию армии", - пишет издание.

"Армия не должна применяться во время мирных протестов. Это ответственность полиции и местных чиновников", - сказал бывший министр обороны США Чак Хейгл, который также был сенатором в Небраске от Республиканской партии.

"Часто присутствие армии усугубляет ситуацию и делает ее более взрывоопасной. Армия оказались в очень сложном положении", - добавил он.

Армия США поддерживает местную власть в основном через Национальную гвардию, которая находится под контролем губернаторов штатов. После того, как на прошлой неделе вспыхнули протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией, губернаторы 28 штатов и Округа Колумбия задействовали более 20,4 тысяч солдат Национальной гвардии США для помощи штатам и местным правоохранителям в операциях на улицах.

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Каждый отдельный штат решает, когда применять Национальную гвардию. Но в Розовом саду Белого дома в понедельник Трамп заявил, что он приказал каждому губернатору "развернуть значительные силы Национальной гвардии, чтобы взять под контроль улицы". А если местные лидеры не послушаются, "тогда я отправлю армию США и быстро решу проблему вместо них", - сказал Трамп.

Откровенное желание применить военное насилие против американских граждан обозначило провокационный отход от сдержанности, которой придерживались большинство предыдущих президентов США в усмирении гражданских беспорядков. Стратегией как республиканских, так и демократических администраций было сократить напряжение через открытость к диалогу, а не через угрозы дальнейшей конфронтации. Но Трамп заставляет губернаторов быть "грубыми" с демонстрантами. Его министр обороны Марк Эспер призывает их восстановить мир при помощи большей силы.

"По моему мнению, чем быстрее вы соберетесь и возьмете верх в боевой зоне, тем быстрее все это закончится и мы сможем вернуться к норме", - сказал Эспер во время видео-конференции с американскими чиновниками, запись которой попала в СМИ.

Приказы Трампа кажутся вполне прямыми: защитить США от тех, кого он называет "профессиональными анархистами, бандами, поджигателями, мародерами, преступниками, мятежниками, антифа и других". Но с 1878 года, когда в США приняли акт Posse Comitatus, армии запрещено участвовать во внутренних правоохранительных действиях. Чтобы задействовать ее, Трамп утверждает, что хочет воспользоваться положениями закона "О восстаниях", которому 213 лет. Последний раз положения этого закона были задействованы в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе, вызванных избиением Родни Кинга под арестом полиции.

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Пентагон подтвердил, что примерно 1600 солдат армии с баз "Форт-Брагг" и "Форт-Драм" были отправлены в столичный округ Колумбия. Некоторые из них входят в подразделения военной полиции. Однако, правоохранительные действия - это не та миссия, выполнять которую большинство военных США были обучены. Их вооружение тоже не соответствует этой цели. Например, 82 десантная дивизия отправила солдат в Вашингтон вечером в понедельник в рамках так называемых "Сил быстрого реагирования". Это подразделение, как и другие, пока в статусе ожидания приказов. Оно состоит из боевых пехотинцев, которые обучены убивать врага в зоне боевых действий, а не поддерживать порядок на улицах городов.

Высокопоставленный чиновник Пентагона сказал во вторник журналистам, что Министерство обороны США не хотело бы использовать солдат армии для подавления протестов, которые вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

"Мы действительно хотели бы, чтобы это осталось в руках Национальной гвардии", - сказал чиновник на условиях анонимности.

Отставной адмирал ВМС США Майкл Маллен, который был председателем Объединенного комитета начальников штабов, написал эссе для The Atlantic с критикой того, как Трамп ведет себя с армией в нынешних кризисных условиях.

"В США была длительная и, честно говоря, порой тревожная история применения вооруженных сил для выполнения внутренних законов. Проблема для нас сегодня не в том, такая власть действительно существует. Проблема в том, будет ли она разумно использована", - подчеркнул Маллен.

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"Я глубоко встревожен тем, что, выполняя свои приказы, наша армия будет использована в политических целях", - добавил он.

TIME напоминает, что с начала своего президентства Трамп с удовольствием пользовался властью, которую он получил над армией США. Принимая одно из первых своих решений на посту, он использовал Пентагон как место подписания распоряжения, которое закрыло американскую границу для граждан 7 мусульманских стран. Он часто говорит об офицерах высшего ранга как о своей собственности, называя их "мои генералы". Трамп взял миллиарды долларов из оборонного бюджета США, чтобы построить стену на границе с Мексикой после того, как Конгресс заблокировал финансирование этого проекта. Кроме того, Трамп вмешивался в несколько судебных дел над военными, обвиняемыми в военных преступлениях. Несмотря на протест со стороны старших офицеров, он подписывал помилование для обвиненных военных еще даже до окончания судебного разбирательства.

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