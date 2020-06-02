Беспорядки в США: Трамп пригрозил задействовать армию

Американский президент назвал массовые беспорядки в США "внутренним терроризмом".

Президент США Дональд Трамп назвал беспорядки, вспыхнувшие в ряде штатов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, "внутренним терроризмом".

В своем обращении перед Белым домом в понедельник, 1 июня, он также заявил о готовности прибегнуть к помощи военных для подавления беспорядков в стране, передает DW.

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"Если тот или иной город или штат уклоняется от принятия необходимых мер для защиты жизни и собственности своих жителей, я буду использовать вооруженные силы США и быстро решу проблему за них", - подчеркнул Трамп.

По сообщениям американских СМИ, президент США ранее призывал губернаторов штатов действовать жестче в отношении протестующих и применять силу для пресечения беспорядков.

Как сообщал ранее УНИАН, 25 мая в Миннеаполисе 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер после задержания полицией города. Один из них придавил его шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз повторял, что задыхается. В конце концов он потерял сознание, а впоследствии умер.

Четырех полицейских уже уволили. Главному подозреваемому предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. Относительно других еще продолжаются следственные действия.

Очевидцы засняли задержание на видео, которое разлетелось по стране и вызвало волну негодования. Массовые протесты охватили десятки штатов, они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией. Против митингующих применяют слезоточивый газ и резиновые пули. Кое-где демонстранты поджигают машины, грабят магазины и офисы.

Известно о пострадавших с обеих сторон. Во многих штатах ввели комендантский час. Для урегулирования ситуации на улицу вывели Нацгвардию.

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