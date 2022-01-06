Украинцы не смогли вылететь из аэропортов Алматы и Нур-Султана.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что более 40 украинских граждан застряли в Казахстане, где продолжаются протесты.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

В частности, украинское внешнеполитическое ведомство принимает меры для защиты интересов украинцев в Казахстане.

"Сейчас в посольство обратились 43 гражданина. Все они пассажиры отмененных авиарейсов из Алматы и Нур-Султана", - заявил спикер.

По его словам, угроз безопасности украинцев нет. "Они обеспечены временным жильем и едой, дипломаты поддерживают с ними регулярную связь", - добавил Николенко.

"По информации казахстанской стороны, возобновление работы международного аэропорта г. Алматы запланировано на завтра, 7 января. Посольство взаимодействует с перевозчиком, чтобы указанные граждане смогли покинуть территорию Казахстана ближайшим временем", - подчеркнул он.

Читайте такжеРФ перебросила в Казахстан подразделения, воевавшие в Крыму и на Донбассе - InformNapalmТакже спикер отметил, что информация о попадании наших граждан в чрезвычайные ситуации на фоне событий в Казахстане пока отсутствует.

"Призываем украинцев продолжать неукоснительно придерживаться рекомендаций МИД: избегать мест массового скопления людей, прежде всего в крупных городах, без необходимости не покидать места проживания, проявлять повышенную бдительность и осторожность", - заявил Николенко

По его словам, в случае необходимости помощи, украинцам нужно немедленно обращаться в посольство нашей страны.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Читайте также"Русская земля": в Госдуме РФ заговорили о "воссоединении" Казахстана с РоссиейНурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета Безопасности Казахстана. Вместо него эту должность возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный промежуток времени для "стабилизации и нормализации обстоятельств".

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана. Уже стало известно, что в Казахстан прибыли первые российские военные из состава ОДКБ.

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