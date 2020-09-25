В ООН также призвали расследовать обстоятельства задержания Колесниковой.

Эксперты отдела ООН по правам человека обратились к властям Беларуси с призывом освободить одну из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает Радио Свобода.

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В ООН также призвали расследовать обстоятельства задержания Колесниковой.

Кроме того, в заявлении выражена обеспокоенность преследованием оппозиционных политиков в Беларуси.

Протесты в Беларуси и усиление репрессий против оппозиции

В Беларуси с 9 августа, после президентских выборов, продолжаются массовые протесты и забастовки с требованием проведения новых, честных выборов, а также отставки президента Александра Лукашенко. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тихановская 11 августа выехала в Литву и инициировала создание Координационного совета для обеспечения передачи власти. В нее вошли политики, журналисты, бизнесмены и деятели культуры. В президиуме совета - Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дилевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

В белорусской прокуратуре по факту создания Координационного совета возбудили уголовное дело.

24 августа Ковалькову и Дилевского задержали, а 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

Член Координационного совета, бизнесмен Андрей Воронин из-за давления властей выехал из Беларуси и попросил предоставить убежище в другой стране. Его подозревают в якобы «неуплате налогов и сокрытии доходов в особо крупном размере».

5 сентября Ковалькову, которую держали под админарестом, силой вывезли в Польшу.

7 сентября в Минске были захвачены трое членов Координационного совета оппозиции – Колесникова, Ивана Кравцова и Антона Родненкова, их местонахождение более суток оставалось неизвестным.

8 сентября на пресс-конференции в Киеве Кравцов и Родненков рассказали, что их схватили накануне, перевозили из одного здания в другое с мешками на голове и допрашивали, после чего предложили покинуть страну. Они согласились выехать вместе с Колесниковой, однако, когда машина прибыла к белорусско-украинской границе, Колесникова отказалась ее пересекать.

9 сентября отец Колесниковой заявил, что ее арестовали и поместили в СИЗО.

Сегодня, 25 сентября, суд в Минске отклонил ходатайство стороны защиты Колесниковой, которая находится под арестом, об изменении меры пресечения.

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Автор: Леся Лещенко