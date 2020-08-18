В Минске приземлился самолет ФСБ России - СМИ

Предположительно, это самолёт спецсвязи ФСБ России.

В Минске на фоне протестов по всей стране приземлился самолет Ту-214ПУ, принадлежащий ФСБ России.

Об этом сообщает белорусский Telegram-канал Nexta Live.

«Несколько минут назад в Минске приземлился Ту-214ПУ (серийный номер 523, регистрационный номер RA-64523), принадлежащий ФСБ РФ. Предположительно, это самолёт спецсвязи, предназначенный для полёта по кругу вокруг определённых точек во время выездных визитов первых лиц РФ», - говорится в сообщении.

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Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

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С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций. 13 августа их начали выпускать из изоляторов.

По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли не менее пяти человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле выразили готовность предоставить "содействие в решении проблем" в Беларуси.

14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

Сегодня, 18 августа, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не представляет угрозы для Беларуси и не наращивает силы у белорусских границ.

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Автор: Денис Прядко