Как в 2014: в Беларуси на митинге за Лукашенко заметили флаги цвета георгиевской ленты и СССР

Расцветка флага провластной организации "Национально-освободительное движение" совпадает с расцветкой георгиевской ленты, которая запрещена в Украине.

В Беларуси на митинге за Александра Лукашенко заметили флаги цвета георгиевской ленты и СССР.

Фотографии с митинга в Гомеле опубликовал Telegram-канал TUT.BY.

Cудя по кадрам, на провластном митинге были флаги СССР и так называемого "Национально-освободительного движения" (НОД), цвета на котором совпадают с расцветкой георгиевской ленточки, которая является главной символикой террористов на Донбассе и запрещена в Украине.

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9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций.

13 августа их начали выпускать из изоляторов. По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.

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Автор: Денис Прядко