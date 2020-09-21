Сегодня Совет ЕС на уровне министров иностранных дел обсудит ситуацию, сложившуюся после президентских выборов в Беларуси.

Вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявляет, что поддержка всестороннего национального диалога в Беларуси не является вмешательством во внутренние дела этой страны.

Об этом Боррель сказал перед началом заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе. Трансляция брифинга проходила на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

"В отношении Беларуси, мы должны выразить сожаление, что ситуация продолжает ухудшаться с продолжением репрессий против мирных протестующих", - сказал Боррель.

При этом он заявил, что сегодня Совет ЕС обсудит пути поддержки белорусского народа и пересмотра отношений Евросоюза с белорусским правительством в соответствии с ситуацией, когда ЕС не признает Александра Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси.

Боррель отметил, что перед встречей Совета ЕС состоялась встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

"Она представила информацию о событиях в Беларуси. Мы очень впечатлены мужеством и упорством белорусского народа, особенно белорусских женщин, которые продемонстрировали настоящий дух лидерства", - сказал Боррель.

Он отметил, что ЕС поддержит всесторонний национальный диалог в Беларуси относительно прав белорусского народа на свободные и справедливые выборы.

"И это не должно рассматриваться как вмешательство во внутренние дела, потому что демократия и права человека являются сущностью идентичности Европейского Союза", - отметил Боррель.

Ранее Лукашенко жаловался на вмешательство во внутренние дела Беларуси, в том числе, обвиняя Украину.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

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Автор: Виталий Саенко