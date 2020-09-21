Вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявляет, что поддержка всестороннего национального диалога в Беларуси не является вмешательством во внутренние дела этой страны.
Об этом Боррель сказал перед началом заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе. Трансляция брифинга проходила на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.
"В отношении Беларуси, мы должны выразить сожаление, что ситуация продолжает ухудшаться с продолжением репрессий против мирных протестующих", - сказал Боррель.
При этом он заявил, что сегодня Совет ЕС обсудит пути поддержки белорусского народа и пересмотра отношений Евросоюза с белорусским правительством в соответствии с ситуацией, когда ЕС не признает Александра Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси.
Боррель отметил, что перед встречей Совета ЕС состоялась встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
"Она представила информацию о событиях в Беларуси. Мы очень впечатлены мужеством и упорством белорусского народа, особенно белорусских женщин, которые продемонстрировали настоящий дух лидерства", - сказал Боррель.
Он отметил, что ЕС поддержит всесторонний национальный диалог в Беларуси относительно прав белорусского народа на свободные и справедливые выборы.
"И это не должно рассматриваться как вмешательство во внутренние дела, потому что демократия и права человека являются сущностью идентичности Европейского Союза", - отметил Боррель.
Ранее Лукашенко жаловался на вмешательство во внутренние дела Беларуси, в том числе, обвиняя Украину.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
- 17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
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