Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что на ситуацию в стране влияют внешнее вмешательство во внутренние дела и управления протестными акциями из-за рубежа. Вмешательство якобы происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали президента Беларуси Александра Лукашенко не искать «врагов там, где их нет».

Об этом говорится в комментарии МИД о якобы влиянии Украины на акции протеста в Беларуси.

«Исчерпывающий ответ на упреки отдельных политиков о якобы привлечении Украины к организации протестов в Республике Беларусь был вчера дан ​​министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он в частности отметил, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси», - говорится в комментарии. «В связи с очередным ложным обвинением о вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным А.Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков», - добавили в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «не надо искать врагов там, где их нет».

Согласно сообщению информагентства «Белта», сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что на ситуацию в стране влияют внешнее вмешательство во внутренние дела и управление протестными акциями из-за рубежа, вмешательство якобы происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины.

Протесты в Беларуси: хроника событий

В Беларуси с 9 августа после президентских выборов продолжаются массовые протесты и забастовки с требованием проведения новых, честных выборов, а также отставки Александра Лукашенко.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

2 сентября Лавров заявил, что ситуацию в Беларуси дестабилизируют "экстремисты" из Украины. "Около 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь", - сказал он.

Глава МИД Украины Кулеба назвал бредом и плодом больного воображения заявление Лаврова об "украинских экстремистах", которые дестабилизируют ситуацию в Беларуси.

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Автор: Виктория Токарева