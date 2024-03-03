Министр обороны ФРГ заявил, что ему неизвестно на текущий момент о других утечках информации.

Министр обороны Борис Писториус прокомментировал публикацию Кремлем перехваченного телефонного разговора немецких офицеров, в котором обсуждались возможные поставки ракет Taurus Украине и нанесение удара по Крымскому мосту.

Как пишет Bild, Писториус заявил, что российский диктатор ведет "информационную войну" против Германии. По словам министра обороны, это "гибридная атака" России, целью которой является "подорвать решимость".

Писториус также сказал, что он немедленно приказал провести "полное" расследование инцидента с целью выяснить полномочия офицеров и корректность выбора средства коммуникации – платформы "WebEx".

Видео дня

Министр обороны ФРГ призвал не вестись "на уловки Путина" и рассматривать произошедшее в более широком контексте: не случайно Россия обнародовала запись в конце недели, которая была полна критических событий для Кремля.

Нельзя позволять Путину "разлучить нас", сказал Писториус, заявив, что "бурная реакция сейчас" - это именно то, чего хочет добиться российский диктатор.

Министр обороны ФРГ заявил, что кроме опубликованной записи разговора офицеров Бундесвера ему неизвестно на текущий момент о других утечках информации. Он рассчитывает, что первые результаты проверки в связи с публикацией разговора военных будут в начале следующей недели.

Писториус также отметил, что на опубликованной записи офицеры обсуждали различные сценарии, и это не означает "зеленого света" для передачи Киеву ракет Taurus.

Слитый разговор немецких офицеров - что известно

В пятницу российские СМИ распространили запись разговора немецких военных, в ходе которого в частности обсуждалась возможность ударов ракетами, Taurus по Крымскому мосту с помощью истребителя Dassault Rafale.

Секретная служба Бундесвера MAD начала расследованиеэтого инцидента. Как писали СМИ, во время встречи немецкие офицеры были очень неосторожными, ведь использовали легкую для прослушивания платформу WebEx.

Впоследствии канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил подлинность "слитого" разговора немецких офицеров об Украине. Он назвал "серьезной утечкой" аудиозапись прослушивания разговора немецких офицеров, которую опубликовали российские пропагандисты, назвав этот инцидент "большой проблемой".

Вас также могут заинтересовать новости: