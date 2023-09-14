Президент РФ начал эту войну, чтобы восстановить славу Российской империи, и провалился во всех своих целях.

В США обеспокоены углублением военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей на фоне встречи лидеров этих стран, которая проходила накануне.

"Мы еще не видели полной картины этой встречи и не знаем, какими будут ее результаты, но когда видишь, как Ким Чен Ын обещает оказать полную, безусловную поддержку так называемой "священной борьбе" России за защиту своих интересов безопасности, что, конечно, не является тем, что она делает в войне против Украины, это, конечно, вызывает беспокойство", – отметил на брифинге представитель Госдепа США Мэтью Миллер, которого цитирует "Европейская правда".

По его словам, у Вашингтона есть основания полагать, что президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсуждали военные поставки. В то же время сам факт того, что Россия вынуждена просить о помощи у Северной Кореи демонстрирует, как развязанная против Украины война развивается для Кремля.

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"Полтора года назад Владимир Путин начал эту войну, думая, что он собирается восстановить славу Российской империи, и провалился во всех своих максималистских, империалистических целях. А теперь, через полтора года, потеряв десятки тысяч российских солдат и потратив миллиарды и миллиарды долларов, он умоляет Ким Чен Ына о помощи", – подчеркнул Миллер.

Представитель добавил, что Штаты "без колебаний" введут санкции как против РФ, так и против КНДР.

Визит Ким Чен Ына в Россию - последние новости

Как писал УНИАН, Ким Чен Ын посетил Россию, где встретился с Путиным. По данным СМИ, Путин хотел просить у Кима снаряды для войны против Украины, но никаких конкретных заявлений на эту тему по итогам встречи не было.

Газета The New York Times считает, что Путин и Ким не объявляли эту информацию, потому что подобное соглашение нарушило бы многочисленные резолюции ООН, а также спровоцирует Южную Корею в ответ присылать свое оружие Украине.

Позже в КНДР заявили, что Ким пригласил Путина в страну и тот согласился.

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