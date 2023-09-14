Резонанс, вызваный встречей двух диктаторов, вызван именно ожиданиями такой сделки.

Практический результат визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию и его встречи с Владимиром Путиным остался непонятным. Оба диктатора не сделали никаких итоговых заявлений, официальное коммюнике тоже не опубликовано, отмечает CNN.

Встреча Путина и Кима вызвала в мире широкий резонанс из-за всеобщих ожиданий, что диктаторы договорятся о масштабных поставках корейского оружия в РФ для войны в Украине. Однако все, что общественность получила от этого визита, - это несколько протокольных видеосъемок со встречи диктаторов, во время которых они раздавали друг другу комплименты.

"Путин и Ким пожали руки на космодроме "Восточный" в Амурской области России; северокорейского лидера подвезли на российском лимузине Путина Aurus; и Ким поднял тост за своего коллегу, пообещав, что Россия накажет "злые силы" – слова диктатора, которые, казалось, одобряли ужасную, изнурительную войну Путина против Украины", – отмечает CNN.

Видео дня

Поскольку Путин и Ким не давали пресс-конференции, не опубликовали хотя бы какого-то содержательного коммюнике и даже вскользь не упомянули о заключении каких-либо двусторонних соглашений, реальные последствия встречи остаются непонятными.

Как отмечает CNN, если Россия таки начнет поставлять КНДР ракетно-космические технологии в обмен на артиллерийские снаряды, тогда весь мир потенциально может получить более широкие глобальные последствия российского вторжения в Украину, чем это было до сих пор.

"Сближение двух государств-изгоев может происходить неожиданным и опасным образом", – предупреждает издание.

Визит Ким Чен Ына в Россию - что известно

Как писал УНИАН, накануне северокорейский диктатор Ким Чен Ын прибыл в Россию, где встретился со своим "коллегой" Владимиром Путиным. Визит ограничился соседним с Кореей дальневосточным регионом РФ. В частности оба диктатора посетили российский космодром и посмотрели на ракетные технологии.

Еще до этого визита СМИ сообщали, что основной целью встречи должны стать переговоры по обмену военными ресурсами и технологиями. В частности Россия заинтересована получить от Северной Кореи артиллерийские снаряды калибров 122 и 152 миллиметра, а также реактивные снаряды калибра 122 миллиметра. Вместо этого корейцам нужны российские технологии строительства атомных подводных лодок и космические технологии для запуска спутников.

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