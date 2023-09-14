Резонансная встреча двух диктаторов на российском Дальнем Востоке закончилась фактически ничем, по крайней мере в публичных заявлениях.

Москва и Пхеньян так и не объявили о заключении соглашения по поставкам северокорейских боеприпасов для нужд российской армии в Украине. Проанализировав обстоятельства визита Ким Чен Ына в Россию, газета The New York Times назвала две основные причины этого.

Издание отмечает, что когда-то Вашингтон и Москва наполнили Корейский полуостров оружием, действуя в рамках логики холодной войны. Но теперь история перевернулась с ног на голову, и сегодня потоки этого оружия могут развернуться в прямо противоположном направлении.

Во время своего визита в Россию 13 сентября диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что они с Владимиром Путиным достигли "удовлетворительного соглашения" по "немедленным вопросам сотрудничества". Что именно стоит за этими словами, можно только догадываться. Ни Москва, ни Пхеньян, вероятно, не раскроют детали договоренностей, если они касаются оружия, ведь торговля оружием с КНДР и предоставление ей военных технологий является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, за которые проголосовала сама же Россия.

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Мэтью Миллер, представитель Государственного департамента в Вашингтоне, охарактеризовал встречу так, что господин Путин "умоляет Ким Чен Ына о помощи". Но не только Россия обращается за помощью к Корейскому полуострову, отмечает NYT.

"Согласно соглашениям, заключенным с Вашингтоном, Южная Корея в течение нескольких месяцев доставляла большое количество артиллерийских снарядов в Соединенные Штаты. Она настаивает, что не поставляет никакого летального оружия непосредственно в Украину. Но ее поставки американским военным помогают высвободить американские запасы, которые Украина может использовать в борьбе с Россией", – отмечает издание.

NYT отмечает, что пока нет доказательств использования южнокорейских снарядов Украиной и северокорейских снарядов соответственно Россией. Поэтому соглашение об оружии между Кимом и Путиным может побудить ястребов в Южной Корее призвать к отправке своего оружия непосредственно в Украину. Это может быть еще одной причиной, почему Москва и Пхеньян, вероятно, и дальше будут молчать о таких договоренностях.

По оценкам аналитиков, на складах в КНДР может быть до 10 миллионов артиллерийских снарядов калибра 100 мм и более. Все страны НАТО вместе взятые имеют меньший арсенал. Вопрос лишь в том, как быстро Северную Корею поймают на поставках, если они таки начнутся.

Визит Ким Чен Ына в Россию – соглашения об оружии нет

Как писал УНИАН, накануне северокорейский диктатор Ким Чен Ын прибыл в Россию, где встретился с Владимиром Путиным. Еще до этого визита СМИ сообщали о планах Москвы обменять безграничные корейские арсеналы артиллерийских снарядов на современные технологии строительства подводных атомных лодок и космических ракет.

Но несмотря на целый день общения двух диктаторов, они так и не подтвердили факт переговоров на эту тему. Их встречи для наблюдателей ограничились протокольными съемками и комплиментами в адрес друг друга. По окончании Путин и Ким не провели даже короткого брифинга для прессы и не выдали итогового коммюнике визита.

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