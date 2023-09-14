Владислав Селезнев отметил, что договора между Москвой и Пхеньяном повлияют на передачу дальнобойных ракет ВСУ.

Соглашения о передаче оружия и технологий между Северной Кореей и Российской Федерацией повлияют на решение США о передаче Украине дальнобойных ракет. В частности, речь идет о ракетах ATACMS, которые Киев просил для ВСУ.

По словам военного эксперта и полковника ВСУ Владислава Селезнева, один из вариантов противодействия сотрудничества между КНДР и Россия - передача Украине вооружения, которое ранее не передавалось, в том числе ракет ATACMS.

"Очевидно, что если такое соглашение будет достигнуто между Путиным и Ким Чен Ыном, то в ходе следующего заседания в формате "Рамштайн" будет реализован кейс передачи ракет типа ATACMS от правительства США. А это увеличит боевые возможности сил обороны Украины. И не только в контексте того, что будет возможность уничтожать вражеские базы, склады, арсеналы на расстоянии свыше 80 км в районах, где сейчас идут ожесточенные бои - это Купянское, Лиманское, Бахмутское направления, район Донецка и юг Запорожской области", - рассказал эксперт в комментарии ТСН.

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При этом он указал, что как только ВСУ будут продвигаться вперед хоть на несколько километров, то с помощью HIMARS можно будет бить по территории временно оккупированного Крыма.

"Достанут ли они до Керченского моста, я пока не знаю, но как только такая возможность появится, очевидно, что это будет сделано", - подытожил Селезнев.

Байден даст ракеты ATACMS Украине - что известно

Журналисты CNN сообщили, что президент США Джо Байден примет решение о передачу Украине ракет большой дальности ATACMS.

По информации источников, дискуссии об отправке тактических ракетных систем большой дальности активизировались в последние недели. При этом окончательное решение еще не принято, но "вероятность, что это произойдет, сейчас намного больше, чем раньше".

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