Когда именно произойдет ответный визит, пока не знают даже в Кремле.

Диктатор КНДР Ким Чен Ын пригласил своего коллегу Владимира Путина посетить Пхеньян в "удобное время" на что получил согласие. Об этом сообщает государственное информагентство Северной Кореи ЦТАК.

"Товарищ Ким Чен Ын уважительно пригласил президента Путина посетить с визитом КНДР в любое удобное для него время. Президент с удовольствием принял приглашение и еще раз выразил готовность неизменно продолжать историю и традиции российско-корейской дружбы", – говорится в сообщении.

Когда именно может состояться поездка Путина в Северную Корею, пока неизвестно. Кремлевский спикер Дмитрий Песков в комментариях российским СМИ сообщил, что сейчас ответный визит не планируется. Однако он отметил, что РФ и КНДР планируют создать межправительственную комиссию, но подробностей он не привел.

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В то же время депутат Госдумы Казбек Тайсаев сообщил, что этой осенью Пхеньян посетит делегация российского парламента.

Визит Ким Чен Ына в Россию - последние новости

Как писал УНИАН, накануне Ким Чен Ын посетил Россию, где встретился с Владимиром Путиным. Перед встречей мировая пресса писала, что Путин будет просить у Кима снаряды для войны против Украины, но никаких конкретных заявлений на эту тему по итогам встречи не было.

Газета The New York Times приводит две вероятные причины, почему диктаторы и словом не обмолвились о том, что все считали главной целью их встречи. Первая причина заключается в том, что подобное соглашение нарушило бы многочисленные резолюции ООН, за которые сама же Россия и голосовала. Вторая причина - это понимание того, что Южная Корея в ответ начнет присылать свое оружие Украине.

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