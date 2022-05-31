Надо помнить, что враг рядом, отметил секретарь СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что медийные "гауляйтеры" президента РФ Владимира Путина пытаются психологически демобилизовать украинцев, но надо сохранять единство и сосредоточенность на защите страны.

Об этом Данилов сообщил в социальной сети Facebook.

"Украинцы и вся наша страна каждый день находятся в ситуации постоянных угроз рашистських наступлений, ракетных обстрелов, разрушений, воздушных тревог и, как следствие, смертей и жертв. Но кроме видимого врага, есть враг не менее опасный – враг информационный. Именно через использование доступных каналов коммуникации перекрашенный враг, медийные гауляйтеры Путина, бывшая медийная обслуга Януковича делают попытку дезорганизовать, демотивировать и психологически демобилизовать", - заявил Данилов.

В частности, секретарь СНБО обратил внимание, что"враг мастерски маскируется под патриотов, жонглируя словами о Родине, преданности, чести". "Те, кто еще недавно работали на Януковича, были постоянными гостями московских студий или поклонниками Дугина, сейчас нам рассказывают о своем радикализме и принципиальности", - завил Данилов.

"Кто-то из рашистской "информационной ДРГ" пугает наступлением на Киев, рассказывает о предательстве и что "на фронте все плохо", пугает падением гривни и "будущим голодом", "неизбежным окружением" и что "запад нас сдал". Говорят о неизбежности сделки с Московией и необходимости уступок этой недоимперии. Не меньшую опасность представляет попытка убаюкать успокоительными новостями и вывести из состояния мобилизации, что война, мол, где-то там далеко, что мы уже одержали победу и можно расслабиться, не думать о фронте и рашистской угрозе", - отметил секретарь СНБО.

"Помним! Враг рядом, он может быть в окопе и на экране телевизора, но он никогда не сможет нас победить, если мы будем хранить единство и бдительность, будем сплоченными и сосредоточенными, готовыми взять в руки оружие или работать на экономику, будем внимательными и спокойными", - подчеркнул Данилов.

"Без внутренней дестабилизации нас невозможно победить, и не забываем, что сейчас, когда на фронте идут ожесточенные бои, враг максимально интенсифицировал свои специальные информационные меры, но Украина – не Россия, и украинцев не ввести в заблуждение. 30 лет Независимости дали нам прививку от лжи и попыток манипулировать нами", - заявил Данилов.

Напомним, рано утром 24 февраля РФ вторглась в Украину. Алексей Данилов говорил, что украинским властям нельзя успокаиваться, пока с нашей земли не уйдет последний российский сапог.

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