Ребенок неожиданно пришел в себя по дороге на кладбище.

В Турции младенец, которое считали мертвым, пришел в себя по дороге на кладбище. Мальчик родился на пятом месяце беременности.

Об этом сообщает Daily Mail.

32-летняя Мелек Серт из Аданы начала рожать на пятом месяце беременности. Однако после родов медики сообщили родителям о том, что их сын родился мертвым.

Родителям выдали свидетельство о смерти и тело младенца для погребения. Убитые горем супруги организовали похороны сына, но, по дороге на кладбище мужчина услышал в машине детский плач. Ребенок неожиданно пришел в себя.

Читайте такжеВ Индии объявленный мертвым мужчина внезапно "ожил" в моргеМладенца сразу отвезли в больницу. Медики начали реанимировать мальчика. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

В то же время мать младенца рассказала журналистам, что не верила в смерть ребенка.

"Я чувствовала, что мой ребенок жив", - отметила женщина.

Супруги возмущены ошибкой врачей, которая едва не стала роковой для их сына. Родители требуют расследования и хотят выяснить, почему врачи признали их младенца мертвым. Пока неизвестно, будут ли они подавать в суд на клинику.

Как сообщал УНИАН ранее, на Закарпатье женщина заявила, что "нашла на помойке новорожденного ребенка". Когда медики прибыли на вызов, женщина провела их в свой дом и объяснила, что когда выносила мусор, нашла младенца в картонной коробке. На момент прибытия бригады младенец был уже переодет и, на удивление, спокоен.

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