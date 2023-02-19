По словам друзей Макея, чиновник часто чувствовал себя ненужным, а иногда просто неуместным.

Причиной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, который скончался в ноябре 2022 года, могла стать "личная драма", связанная с дефицитом внимания со стороны лидера Беларуси Александра Лукашенко, а не убийство.

Как выяснило белорусское оппозиционное издание "Наша Ніва", чиновник, вероятнее всего, просто покончил с собой. Информацию об этом подтвердили СМИ 4 независимых источника из сферы медицины и госуправления.

Говорят, что решение покончить с собой Макей мог принять из-за совокупности факторов: проблем в карьере на фоне краха политического курса, который он определил в качестве главного дипломата Беларуси, и намерений Лукашенко убрать его с должности, а также из-за личных разногласий в семье.

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"Друзья Макея говорят, что он болезненно переживал крах курса, который вел, и часто чувствовал себя ненужным, а иногда просто неуместным", - пишет издание.

Сообщается, что Макей знал, что Лукашенко подбирает ему "замену", и болезненно воспринял этот момент: он понимал, что скоро лишится своего высокого политического положения и не видел для себя других перспектив в будущем.

"В последнее время ему отказывали в личном внимании, это очень чувствительно для него", - поделился его коллега.

Также издание пишет, что у Макея в семье были разногласия. В день своей смерти он вернулся домой в Дрозды один, без супруги. Она предпочла остаться вместе с их младшим сыном в другой квартире, упоминается в расследовании.

Смерть главы МИД Беларуси Владимира Макея - основные версии

Напомним, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей скончался 26 ноября 2022 года в возрасте 64 лет. Его нашли в доме в Дроздах. Сначала официальная причина смерти Макея не указывалась. Позже СМИ писали, что он мог умереть от инфаркта.

Однако некоторые политологи раскритиковали версию об естественной смерти чиновника, заявив, что это могло быть убийство. В частности, российский публицист Андрей Пионтковский говорил, что смерть Макея выглядит "подозрительно". Он отмечал, что его смерть может быть намеком со стороны Кремля президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Позже советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Макей мог скончаться от отравления.