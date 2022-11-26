Причины его внезапной смерти пока неизвестны.

В возрасте 64 лет умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, близкий соратник Александра Лукашенко.

Об этом сообщило информационное агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза. На данный момент причины его внезапной смерти неизвестны.

Считается, что Макей был основным каналом общения Лукашенко с Западом. Особенно он был тесно связан с австрийскими элитами разведкой. Также Макей часто выполнял деликатные поручения Кремля и считался мастером интриг. В сети писали, что Светлана Тихановская – его личный проект.

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Сейчас в сети уже ходят слухи, что Макея могли отравить на фоне сообщений о том, что Кремль хочет сменить Лукашенко.

Владимир Макей: биография

Владимир Макей родился в 1958 году в Беларуси (Гродненская область). Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, а также Дипломатическую академию МИД Австрии.

Трудовой путь начинал в 1993 году с должности третьего секретаря управления информации и гуманитарного сотрудничества. В 1999-2000 годах был начальником управления общеевропейского сотрудничества МИД Беларуси, в 2000-2008 годах работал помощником Александра Лукашенко, после до 2012 годах занимал пост главы его администрации.

Министром иностранных дел Беларуси Макей стал в августе 2012 года.

Владимир Макей – о войне в Украине

Глава МИД Беларуси обвинял Запад в развязанной Россией войне против Украины. Он заявлял, что в масштабные военные действия вылилось "вызванное безответственной политикой Запада обострение противоречий в Европейском регионе".

Также он грозил расправой беларусам, которые воюют на стороне Украины против российских оккупантов: "Участие в подобного рода конфликтах в качестве наемников – у нас уголовно наказуемое деяние".

Владимир Макей: скандальные новости

В 2020 году в сети появилась информация, что близкий соратник Лукашенко Владимир Макей вынужден был скрывать свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. А Лукашенко знал об этом и держал данную информацию в качестве компромата.

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