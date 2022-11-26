По словам политолога, Кремль всегда был раздражен поступками Лукашенко.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал о том, что могло стать причиной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. По мнению эксперта, это очень важный сигнал.

Так, в эфире FREEДОМ Пионтковского попросили прокомментировать информацию от американских разведчиков о том, что Кремль уже якобы утвердил физическое устранение Лукашенко. Сейчас, когда стало известно о внезапной смерти Макея, возникает резонный вопрос о том, есть ли закономерность между всем этим.

По мнению Пионтковского, смерть Макей выглядит очень подозрительной:

"Вот когда еще в далеком 1948 году Сталин наводил порядок в другом своем вассальном государстве, Чехословакии, то первым толчком поворота было убийство прозападного министра иностранных дел Масарика, его выбросили из окна... Макея, видимо, просто отравили. Я почти уверен, что устранение Макея - это акции Москвы, они всегда его ненавидели, всегда винили его за многовекторность Лукашенко".

Пионтковский отметил, что та решимость, с которой Кремль пошел на эту "акцию", дает ему серьезные основания для предположений, что у американских спецслужб есть серьезные аргументы, чтобы говорить о желании Путина устранить Лукашенко. По словам политолога, Кремль всегда был раздражен поступками Лукашенко. Он "отчаянно сопротивлялся поглощению" Беларуси Россией, считает эксперт. Лукашенко был готов "служить верно" Путину, но не хотел превращаться в "минского секретаря".

"Мотив преступления есть, ликвидация министра иностранных дел - это очень подозрительный признак", - считает Пионтковский.

По словам политолога, Лукашенко отчаянно "петляет" уже 9 месяцев, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он готов на все: на российские войска на его территории, на удары со своей территории, но не на участие своей армии в войне. Публицист отметил, что Лукашенко подозревает о том, что все это обернется против него самого.

"Все заметили: Путин совершает безумные, отчаянные, самоубийственные поступки после публичных унижений, но он очень тонкокожий в этом плане. Вы помните, после Самарканда... Он совершил все самые безумные шаги: и мобилизацию, и аннексию с референдумами, даже "Северные потоки" взорвал", - напомнил политолог и добавил, что сейчас Путин недоволен поведением Лукашенко, который "не удовлетворил" его желания.

Однако у Путина уже была возможность устранить Лукашенко, добавил Пионтковский. Но тогда кровавый диктатор потерял этот шанс, так как поставил выше этой цели свои личные амбиции. Путин не хотел "падения диктатора" во время выборов в Беларуси, а потому не решился ликвидировать Лукашенко. Сейчас же, по словам политолога, кровавый диктатор в шаге от "прыжка в пропасть".

Смерть Макея: что известно

26 ноября БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза сообщила, что в возрасте 64 лет внезапно умер министр иностранных дел Владимир Макей.

Предполагалось, что именно он якобы был основным каналом общения Лукашенко с Западом. Помимо этого Макей был исполнителем "деликатных поручений" Кремля и считался мастером интриг.

О смерть Макея стало известно после того, как утром того же дня аналитики сообщили, что РФ готовит ликвидацию Лукашенко, чтобы контролировать армию Беларуси.

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