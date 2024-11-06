Одной из составляющих будущей поддержки для Украины будут сверхприбыли с замороженных российских активов.

В Европейском Союзе не собираются останавливаться в оказании поддержки Украине, независимо от того, как результаты президентских выборов в США повлияют на будущее. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказала председатель Комитета по вопросам политики и безопасности ЕС Дельфин Пронк, которая приехала в Киев с визитом во главе делегации послов 27 стран-членов ЕС.

В частности, у нее спросили два вопроса. Во-первых, собираются ли в Евросоюзе увеличивать военную поддержку Украины через Европейский фонд мира, если новоизбранный президент США Дональд Трамп решит перестать помогать Украине и переложит на ЕС весь груз ответственности за поддержку Украины. И во-вторых, как в ЕС собираются преодолевать постоянное блокирование Венгрией оказания помощи Украине.

"Я захочу посмотреть, как ЕС поддерживает и продолжит поддерживать также благодаря сверхприбылям с замороженных российских активов. Мы разблокировали 1,4 млрд евро, которые направляются как прямое инвестирование в ваши оборонные способности и были выделены в августе. Конечно, я не буду опережать решения 27 государств. Это 27 государств, которые принимают решения в единстве относительно нашей общей внешней политики и политики безопасности и обороны. Но если вы посмотрите, что мы сделали в прошлом, я не имею причин считать, что мы не будем поддерживать вас любыми возможными средствами и как только сможем", - подчеркнула Пронк.

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Отдельно она отметила, что в ЕС признают, что американцы сделали свой выбор на демократических выборах. И теперь лидеры ЕС и главы государств поздравили Трампа с его переизбранием на пост президента.

"Мы готовы работать с любым партнером, и это наш постоянный сигнал, который также готов поддерживать Украину", - сказала Пронк.

В то же время, по ее словам, дела говорят громче слов, поскольку ЕС выступает на стороне Украины с самого начала неспровоцированной и полномасштабной агрессивной войны России против Украины. Пронк добавила:

"Наши лидеры и главы государств ЕС объединятся также на этой неделе, и я достаточно уверена, что они подтвердят сообщение поддержки, что мы на вашей стороне".

Кроме того, она сказала, что ее делегация приехала в Киев, чтобы заверить в непоколебимой поддержке со стороны ЕС.

Пронк отметила, что благодаря миссии ЕС по военной поддержке (EUMAM) уже подготовлено почти 63 тысячи украинских солдат на территории стран ЕС. Она заверила, что в ЕС готовы сделать больше для подготовки военных из Украины.

Как известно, Комитет по вопросам политики и безопасности ЕС принимает решение о военной поддержке в рамках Европейского фонда мира.

Поддержка Украины Европой

По данным издания Bloomberg, в Европейском Союзе ищут способы обойти вето Венгрии на помощь Украине в размере 6,6 миллиарда евро Уже есть один из вариантов. В частности, Служба внешних связей ЕС рассматривает возможность разрешить странам-членам делать добровольные взносы в Европейский фонд мира. В будущем это позволило бы передавать средства с согласия тех, кто их дал, а не добиваться единодушной поддержки.

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