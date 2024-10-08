Чиновники Европейского союза ищут способы обойти вето Венгрии на помощь Украине в размере 6,6 миллиарда евро Уже есть один из вариантов.
Издание Bloomberg пишет, что Служба внешних связей ЕС рассматривает возможность разрешить странам-членам делать добровольные взносы в Европейский фонд мира. В будущем это позволило б передавать средства по согласию тех, кто их дал, а не добиваться единогласной поддержки.
Венгрия уже более года использует свой голос, чтобы остановить помощи, что заставляет страны-члены искать другие пути. Неясно, получит ли план поддержку, ведь многие ключевые решения ЕС должны приниматься единогласно. По словам собеседников, во вторник послы стран Евросоюза встретятся, чтобы уточнить детали.
Премьер-министр Виктор Орбан все чаще выступает против попыток ЕС помочь Украине в войне спустя 2,5 года после вторжения российских войск. Неуступчивость Венгрии в вопросе финансирования Киева уже вызвала дискуссии среди дипломатов о том, как нейтрализовать вето Будапешта.
Вето Венгрии на помощь ЕС - последние новости
Евросоюз разработал юридический путь, чтобы обойти вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет доходов, полученных от замороженных российских активов в этом году. Позже стало известно, что страны ЕС одобрили первый транш военной помощи Украине в размере до 1,4 миллиарда евро, который поступит из доходов от замороженных российских активов.