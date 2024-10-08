Отмечается, что во вторник послы стран Евросоюза встретятся, чтобы уточнить детали.

Чиновники Европейского союза ищут способы обойти вето Венгрии на помощь Украине в размере 6,6 миллиарда евро Уже есть один из вариантов.

Издание Bloomberg пишет, что Служба внешних связей ЕС рассматривает возможность разрешить странам-членам делать добровольные взносы в Европейский фонд мира. В будущем это позволило б передавать средства по согласию тех, кто их дал, а не добиваться единогласной поддержки.

Венгрия уже более года использует свой голос, чтобы остановить помощи, что заставляет страны-члены искать другие пути. Неясно, получит ли план поддержку, ведь многие ключевые решения ЕС должны приниматься единогласно. По словам собеседников, во вторник послы стран Евросоюза встретятся, чтобы уточнить детали.

Видео дня

Премьер-министр Виктор Орбан все чаще выступает против попыток ЕС помочь Украине в войне спустя 2,5 года после вторжения российских войск. Неуступчивость Венгрии в вопросе финансирования Киева уже вызвала дискуссии среди дипломатов о том, как нейтрализовать вето Будапешта.

Вето Венгрии на помощь ЕС - последние новости

Евросоюз разработал юридический путь, чтобы обойти вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет доходов, полученных от замороженных российских активов в этом году. Позже стало известно, что страны ЕС одобрили первый транш военной помощи Украине в размере до 1,4 миллиарда евро, который поступит из доходов от замороженных российских активов.

Вас также могут заинтересовать новости: