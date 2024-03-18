Кроме того, лидер страны согласился на транзит некоторого оружия для украинской армии по территории страны.

Президент Румынии Клаус Йоханнис дал согласие на перевозку по территории страны некоторого оружия для Украины и на обучение украинских пилотов на F-16 в учебном центре.

Как пишет издание Digi24 со ссылкой на дежрела, Йоханнис письмом проинформировал парламент о том, что дал разрешение на транзит военной помощи для Украины от Финляндии, а также на обучение на территории Румынии около 50 украинских военных.

В понедельник этот вопрос рассмотрят на встрече лидеров обеих палат парламента страны. Голосование в зале, как ожидается, состоится на следующем совместном пленарном заседании.

Видео дня

Речь идет об обучении украинцев, которые будут работать с истребителями F-16, в новосозданном Европейском учебном центре F-16 (EFTC) на военно-воздушной базе Фетешти. Украинские пилоты, по данным СМИ, должны прибыть на базу летом.

F-16 для Украины - актуально

Ранее сообщалось, что Украина не строит новую инфраструктуру для самолетов F-16, которые Киеву должны отправить союзники, происходит процесс адаптации уже имеющихся аэродромов.

Отмечалось, что адаптация предусматривает подготовку взлетно-посадочных полос к тому, чтобы самолеты F-16 могли свободно садиться и взлетать во время выполнения задач.

Вас также могут заинтересовать новости: