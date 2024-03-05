Украина не строит новую инфраструктуру для самолетов F-16 с нуля.

Украина не строит новую инфраструктуру для самолетов F-16, которые Киеву должны отправить союзники. Зато происходит процесс адаптации уже существующих аэродромов, сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Строить с нуля инфраструктуру вроде той, которая есть в ведущих западных странах, мы сейчас вряд ли сможем себе позволить. Потому что идут интенсивные боевые действия, враг не даст сделать глобальное строительство. Обстрелы аэродромов идут постоянно, в том числе и баллистическими ракетами. Поэтому, собственно, в нашем варианте - это подготовка и адаптация наших аэродромов, оперативных аэродромов к приему самолетов F-16. И эта подготовка продолжается. На каком этапе и что еще нужно, никто этого говорить не будет, - отметил Игнат.

Кроме того, он рассказал, что адаптация предусматривает подготовку взлетно-посадочных полос к тому, чтобы самолеты F-16 могли свободно садиться и взлетать во время выполнения задач.

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"У нас таких много, но будут определены те, с которых будут работать именно F-16. Так же продолжается подготовка мест для стоянок этих самолетов, это как и сейчас будет происходить путем рассредоточения, маскировки и тому подобное. Есть и другие нюансы, это управление, средства связи и тому подобное. В этом и заключается адаптация, чтобы мы могли эти самолеты с наших аэродромов применять", - пояснил Игнат.

Он также упомянул о том, что эти самолеты ранее уже работали с украинских аэродромов, поэтому проблем с их адаптацией не должно возникнуть.

"Эти самолеты уже ранее работали с украинских аэродромов, это F-15 и F-16, это было в 2012 и 2018 годах соответственно. Действующие взлетно-посадочные полосы покрыты железобетонными плитами, поэтому никаких вопросов о том, смогут или не смогут эти самолеты взлетать с наших аэродромов. Они будут работать так же как работали несколько лет назад", - заявил Игнат.

Самолеты F-16 для Украины - что известно

Ранее эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко объяснил, что передача западных истребителей F-16 Украине зависит далеко не только от обучения пилотов. По его словам, Украина должна научиться быстро и правильно обслуживать самолеты и эффективно использовать их на фронте.

По мнению другого эксперта Валерия Романенко, западные самолеты-истребители F-16 помогут эффективно бороться с российскими бомбардировщиками Су-34 и истребителями Су-30СМ, которые донимают украинских защитников управляемыми авиационными бомбами на линии фронта.

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