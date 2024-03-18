Рядом с Украиной разместят до 10 тысяч солдат НАТО.

В Румынии начали строительство крупнейшей базы NATO в Европе, стоимостью 2,5 млрд евро. Об этом сообщает Euronews.

Речь идет о том, что в уезде Констанца начато строительство крупнейшей военной базы НАТО в Европе. Размером с небольшой город, на площади почти три тысячи гектаров, площадка сможет постоянно принимать до 10 тысяч солдат НАТО и их семьи. Проект стоимостью 2,5 миллиарда евро включает взлетно-посадочные полосы, вооруженные платформы, ангары для военных самолетов, а также школы, детские сады, магазины и даже больницу.

"Правительство выделило 2,5 миллиарда евро на этот проект, который превратит базу в уезде Констанца в важнейший объект НАТО в Европе", - говорится в сообщении.

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База NATO в Румынии - подробности

Напомним, ранее Румыния дала "зеленый свет" для оперативного развертывания сил НАТО на своей территории на 2024 год в случае серьезных угроз национальной безопасности страны. Говорилось, что президент страны Клаус Йоханнис уведомил об этом парламент соответствующим письмом. Эта мера позволит Североатлантическому Альянсу принимать решение о быстром развертывании совместных оперативных групп на румынской территории в случае внезапного серьезного кризиса, который угрожает безопасности, национальной независимости и суверенитету страны, "чтобы оперативно решить кризис и предотвратить его эскалацию".

Отмечалось, что в условиях ситуации, которая становится все более непредсказуемой, вмешательство НАТО может стать необходимым для защиты безопасности и суверенитета Румынии.

Также глава Генерального штаба Вооруженных сил страны Влад Георгице призвал румынские власти принять законы и меры для повышения готовности населения к потенциальным российским угрозам. Генерал Георгице предупреждает, что победа Москвы в Украине может стимулировать дальнейшую агрессию РФ.

Комментируя военную подготовку населения, министр обороны Румынии Анхель Тилвар обратил внимание на законопроект, предлагающий платную услугу по военной подготовке для людей в возрасте от 18 до 35 лет.

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