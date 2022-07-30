Сейчас серьезного риска нет, но ситуация может измениться через месяц или два, считает глава государства.

Президент Майя Санду рассказала, что в Гагаузии есть люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове и работают на Россию.

Об этом шла речь в ее интервью румынскому изданию HotNews.ro.

"Есть определенные попытки некоторых лиц и групп в Гагаузии, которые, как мы считаем, работают на иностранные интересы, дестабилизировать ситуацию. Это сложно, но наши ведомства стараются держать ситуацию под контролем, следить за ней и принимать меры, когда это необходимо. .. Мы слышали от людей в Гагаузии заявления, направленные против Молдовы. Мы считаем, что эти люди работают на Россию, и у них там есть определенная роль. Но в целом мы не думаем, что есть большой риск, и надеемся, что нам удастся сохранить ситуацию стабильной", - сказала она.

По мнению Санду, пока нет серьезной угрозы ни в Гагаузии, ни в Приднестровье, но от этих людей исходит большой риск и ситуация может измениться.

"Сейчас мы считаем, что серьезного риска нет. Но это не значит, что ситуация не может измениться через месяц или два. Мы внимательно следим за происходящим, общаемся с местным режимом, чтобы убедиться, что там не предпринимают действия, которые поставят под угрозу здоровье и безопасность граждан", — сказала Санду.

Она подчеркнула, что большое значение в поддержании стабильности в Молдове играет энергетическая безопасность страны.

"Очень важно, чтобы у нас был запасной план решения на случай, если мы не сможем найти другие альтернативы. Потому что речь идет не только о решении энергетической проблемы, но и о поддержании стабильности в Молдове. Это важно для нас, для Румынии и для Украины", — сказала Санду.

Как писал УНИАН, на пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдове нужно готовиться к режиму экономии энергоресурсов этой зимой.

Вас также могут заинтересовать новости: