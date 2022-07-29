Молдавия попросит помощи у Румынии - действующего члена НАТО - в случае вооруженной агрессии России.
Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.
Кишинев обратится за помощью к Бухаресту, если война в Украине перекинется на Молдову, сказала она во время встречи с румынским лидером Клаусом Йоханнисом.
"Мы обеспокоены. Мы принимаем самые пессимистичные сценарии. Соответственно, мы готовимся ко всем сценариям. А в ситуации, когда Россия попытается напасть на Республику Молдова, очевидно, мы обратимся за помощью", - ответила она на вопрос СМИ, готов ли Кишинев просить о помощи у Румынии.
В свою очередь, Йоханнис добавил: "Мы остаемся ближе всего к Молдове и не бросим вас, независимо от сценария, согласно которому мы все окажемся в этой войне, которую Россия ведет против Украины".
Как писал УНИАН, ранее Министерство иностранных дел Молдовы не разрешило въезд на территорию своей страны российским военным. Речь идет об оперативной группе, базирующейся в Приднестровье.
После этого в Приднестровье заявили о намерениях присоединиться к России.
Впоследствии глава разведки намекнул на готовность Украины к решению вопроса с оккупированной Россией территорией в Молдове.
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