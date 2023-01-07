Метсола подчеркнула, что важно продолжать военную поддержку Украины.

Президент Европарламента Роберта Метсола положительно отреагировала на решение Германии передать танки Marder в Украину.

В интервью Tagesschau она также поддержала поставки танков Leopard для защиты от агрессии Российской Федерации. Метсола подчеркнула, что важно продолжать военную поддержку Украины, ведь Россия хочет, чтобы Европа отвернулась от Киева.

"Этого нельзя допускать. Важно, чтобы Европа продолжала поддерживать украинцев в политическом, гуманитарном и военном плане. Но также важно, чтобы Европа укрепила собственные силы обороны и стала настоящим оборонительным союзом", – подытожила Метсола.

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Танки Leopard для Украины

Недавно председатель оборонного комитета Бундестага призвала передать Украине Leopard.

7 января в Польше заявили, что не могут самостоятельно передать Украине танки Leopard если не будет поддержки широкой коалиции. Финляндия также готова передать Украине танки Leopard 2, если это сделают другие европейские страны.

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