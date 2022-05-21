Они могут привести к ряду проблем, заявил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил антироссийские санкции с атомной бомбой.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Сербии, пишет Radio Slobodna Evropa.

Орбан раскритиковал санкции, которые ЕС вводит в отношении России, и оценил их как "равные атомной бомбе", поскольку, по его словам, они могут привести к голоду, росту цен и появлению массы мигрантов на границе.

"Нас не устраивает введение санкций против России, что равносильно атомной бомбе, и это привело бы к тому, что мы не сможем прокормить свой народ", - отметил он.

Напомним, что новая президент Венгрии осудила агрессию России против Украины.

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