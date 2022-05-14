Она заявила о "неизменном нет" всем усилиям, направленным на восстановление Советского Союза.

Президент Венгрии Каталин Новак осудила вторжение России в Украину.

Об этом она сказала во время своей инаугурационной речи, пишет The Guardian.

"Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное вторжение в суверенное государство. Мы говорим неизменное нет всем усилиям, направленным на восстановление Советского Союза", - отметила Новак.

Она добавила, что война в Украине также "ведется против нас, миролюбивых венгров", а Венгрия требует расследования и наказания за военные преступления.

Кроме того, президент заявила, что свой первый официальный визит она совершит в Польшу. Ранее отказ Венгрии направить оружие в Украину и ее противодействие запланированному ЕС эмбарго на импорт российской нефти пошатнули отношения между Будапештом и Варшавой.

"Во вторник, 17 мая, я еду в Варшаву, чтобы встретиться с президентом польского народа. Господин президент, уважаемый Анджей, благодарю вас за возможность поговорить, как подобает друзьям", - сказала Новак.

Первая женщина-президент Венгрии: что известно

Каталин Новак стала первой женщиной в истории, занявшей пост президента Венгрии. Была выдвинута кандидатом от правящей партии "Фидес", которую на данный момент возглавляет премьер-министр Виктор Орбан.

Национальное собрание Венгрии 10 марта 2022-го избрало Новак президентом со 137 из 193 голосов депутатов.

Ранее она занимала пост заместителя председателя "Фидес" и была министром по делам семьи в предыдущем правительстве Орбана.

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