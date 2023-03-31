Чиновник поздравил украинцев с годовщиной деоккупации города на украинском языке.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб поразил украинцев искренним заявлением во время своей торжественной речи в Буче и признался, что наш государственный флаг - теперь общая ценность двух стран.

Соответствующее обращение чиновник сделал в честь годовщины деоккупации города, который считается наиболее пострадавшим местом от действий армии РФ в Киевской области.

На трибуне глава правительства Словении общался на украинском языке: он процитировал слова гимна Украины и признался "в любви" украинскому флагу.

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"Ваш флаг теперь - и наш флаг. В Словении мы развешиваем его перед всеми государственными учреждениями, также перед моим кабинетом премьер-министра", - сказал Роберт Голоб.

Годовщина деоккупации Бучи - важные заявления Зеленского

Напомним, что сегодня украинское общество празднует военную дату - годовщину освобождения от российских оккупантов украинского города Буча (Киевская область). В честь этого лидер государства Владимир Зеленский еще с утра обратился к украинцам и во время соответствующих мероприятий сделал ряд важных заявлений.

В частности, он раскрыл украинцам жуткую статистику относительно того, что за время пребывания в Буче (они зашли в город 24 февраля) солдаты РФ убили более 1,4 тысячи украинских граждан.

Также 31 марта Зеленский вручил общине Бучи почетную награду "Город-герой Украины".

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