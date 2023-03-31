Во время встречи с президентом Молдовы стороны согласились, что необходимо усилить санкционное давление на Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил вопрос двустороннего сотрудничества с президентом Республики Молдова Майей Санду, которая приехала с визитом в наше государство в честь годовщины освобождения Бучи (город в Киевской области).

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. В частности, что украинского государства отметил важность солидарности Молдовы с народом Украины в условиях продолжающейся российской агрессии и отметил настроенность и дальше делать все необходимое для развития дружеских и тесных отношений между нашими государствами.

"Лидеры выразили готовность усилить сотрудничество в контексте противодействия вызовам со стороны России и обменялись мнениями о необходимости дальнейшего санкционного давления на Москву. Владимир Зеленский и Майя Санду предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении.

Также, как проинформировали в ОП, Зеленский приветствовал общий прогресс в вопросах развития транспортной инфраструктуры, в частности сообщение Одесской области и юга Молдовы новым железнодорожным коридором с общим пограничным и таможенным контролем.

Стороны положительно отметили работу соответствующих ведомств двух стран, направленную на увеличение пропускной способности на отдельных приграничных участках.

Отдельное внимание, как отмечается, было уделено вопросу создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Также во время встречи стороны обсудили дальнейшие перспективы движения двух государств путем европейской интеграции.

Кроме этого Зеленский поблагодарил Молдову и ее народ за признание Голодомора в Украине актом геноцида украинского народа.

Сегодня украинцы чтят годовщину освобождения города Буча

Напомним, что 31 марта - трагическая и одновременно радостная дата для украинского народа. Ведь именно в этот день год назад Вооруженным силам Украины удалось деоккупировать город Буча (Киевская область) от российских войск. Эту территорию вражеские солдаты заняли в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

После освобождения Бучи украинцы узнали об ужасных убийствах и пытках местных жителей армией РФ.

Сегодня во время визита в Бучу лидер Украины Владимир Зеленский отметил, что ориентировочно россияне убили в городе не менее 1400 украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: