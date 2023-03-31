Награду получил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил общине Бучи почетную награду "Город-герой Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в городе Буча во время участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Киевщины.

"Сегодня для меня честь быть здесь и большая честь вручить Бучи – городу героев, почетное отличие, символизирующее силу этого города, символизирует такой сложный путь, пройденный украинцами", - сказал Зеленский.

Видео дня

Президент вручил почетную награду "Город-герой Украины" общине города Буча. Ее получил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Война в Украине - что произошло в Буче

После начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года россияне вошли в Киевскую область с территории Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 31 марта 2022 года Вооруженные Силы Украины освободили город Буча Киевской области от российской оккупации. Он было оккупирован 33 дня.

В Буче россияне убили более 1,4 тыс. граждан и совершили 9 тысяч военных преступлений.

Вас также могут заинтересовать новости: